/626479/بترشيح-من-ممثلي-الأمانة-العامة-إقامة-حفل-تنصيب-إسلام-الغزولي-رئيس-للهيئة-الإستشارية-العليا-غدا

يقوم المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمملكة النرويج، غدا السبت، بإقامة إحتفالية من أجل تنصيب المستشار إسلام الغزولى، رئيسا للهيئة الاستشارية الدولية العليا وعضوا بالأمانة العامة.

هذا وسوف يحضر حفل التنصيب عددا من الشخصيات العامة والإعلامية والسياسية، بفندق تريومف بالتجمع الخامس. التمتع بكافة الصلاحيات وتزكر الأمانة العامة بالمركز الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، أن رئيس الهيئة الاستشارية يتمتع بكافة الصلاحيات الممنوحة لمسئولي المنظمات الدولية، وما في حكم الموظفين الدوليين، وفقا للمواثيق الدولية. ونوهت إلى أن تكليف المستشار إسلام الغزولي جاء بعد موافقة الممثل القانوني إيهان جاف، الأمين العام، وبترشيح من ممثلي الأمانة العامة.

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