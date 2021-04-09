طفل المنصورة..حادث جديد يثير غضب السوشيال ميديا.."فيديو"

/626480/طفل-المنصورةحادث-جديد-يثير-غضب-السوشيال-ميديافيديو

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمقطع فيديو من داخل إحدى سلاسل “السوبر ماركت” في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، لرجل يصفع طفل صغير بقوة ليلقي به أرضًا، حيث اشتعلت شرارة الغضب بين النشطاء خلال الساعات الماضية مطالبين بسرعة ضبط ذاك الرجل الوحشي تحت هاشتاج يحمل اسم طفل المنصورة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الفيديو المتداول لطفل المنصورة الذي لن يتعدى الثامنة من عمره، فضلًا عن سبب ما فعله الرجل داخل “السوبر ماركت”.

قصة طفل المنصورة

ظهر الطفل خلال الفيديو وهو يتحدث إلى الرجل عظيم المنكبين وبعدما انتهى من حديثه صفعه الرجل بطريقة وحشية بكامل قواه ليوقعه أرضًا، حيث اتضح أن والد الطفل يعمل “سايس” في الجراج الموجود بجوار السوبر ماركت الذي ظهرت فيه الواقعة.

ذهب الطفل إلى الرجل كي ينبه أن سيارته تقف أمام مدخل الجراج الذي يعمل فيه والده، فلم يستجيب الرجل، ما دعا الطفل أن يكرر حديثه مرة أخرى ليبادره الرجل بصفعة على وجهه.

استغاث والد الطفل عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مطالبًا بحق نجله الصغير لمحاسبه الرجل الذي تعدى عليه بدون وجه حق.

الجدير بالذكر، أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الرجل الذي ظهر في مقطع الفيديو بعد تمكن الأب من مشاهدة ما حدث لطفله عن طريق الكاميرات الموجودة داخل “السوبر ماركت”.