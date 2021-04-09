محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الأهلي و سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

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تنطلق بعد قليل مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويستضيف ملعب السلام اللقاء بين الفريقين في المباراة التي يسعى كل فريق في تحسين موقفه في المجموعة بعد أن ضمن الفريقين التأهل للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ملعب الأهلي we السلام مباراة المارد الأحمر وسيمبا التنزاني في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر في إلحاق الهزيمة الأولى بالجانب التنزاني، حيث لم يتلقى بطل تنزانيا أي هزيمة خلال البطولة.

ويدخل الأهلي لقاء سيمبا التنزاني بتشكيل أعلنه بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، وشهد تواجد أحمد بيكهام في مركز الظهير الأيمن بديلا عن الظهير الأيمن الأساسي محمد هاني الذي فضل الجهاز الفني إراحته.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

وجاءت تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – رامي ربيعة – أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: محمدي مجدي أفشة - حسين الشحات – جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

يذكر أن بيتسو موسيماني قد أعلن عن قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني وجاءت كالتالي: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وناصر ماهر ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير .

ويدخل الأهلي مباراة سيمبا محتلا وصافة ترتيب المجموعة الثانية من المجموعة، حيث حصد المارد الأحمر 8 نقاط خلال الـ 5مواجهات السابقة في دور المجموعات، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهم وتلقى خسارة وحيدة أمام سميبا التنزاني ولذلك يعد فوز القلعة الحمراء في مباراة اليوم بمثابة رد الفوز للفريق التنزاني الذي ألحق الهزيمة بالفريق في الجولة الثانية من ذات الدور بعد التغلب على بطل النسخة الماضية بهدف نظيف على أرضه.