وزير الأوقاف : الحقن بلقاح كورونا لا يبطل الصيام

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة، بحسب بيان نشرته وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، أن لقاح كورونا لا يبطل صوم النوافل أو التطوع فى غير رمضان، ولا يؤثر فى صحة أى منهما على الإطلاق.

وتابع: "لقاح كورونا داخل فى باب حُقن التداوى المشروعة التى لا تبطل الصوم ولا تعد من المفطرات، ولا يوجد أى حرج فى أخذ اللقاح حقنا فى نهار رمضان".