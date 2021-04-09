وزير الأوقاف : الحقن بلقاح كورونا لا يبطل الصيام

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة، بحسب بيان نشرته وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، أن لقاح كورونا لا يبطل صوم النوافل أو التطوع فى غير رمضان، ولا يؤثر فى صحة أى منهما على الإطلاق.
وتابع: "لقاح كورونا داخل فى باب حُقن التداوى المشروعة التى لا تبطل الصوم ولا تعد من المفطرات، ولا يوجد أى حرج فى أخذ اللقاح حقنا فى نهار رمضان".
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