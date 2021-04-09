الإفتاء توضح حكم بناء مقبرة فوق المدافن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن دفن الميت الأصل فيه أن يكون فى حفرة تحت الأرض ساترة له كاتمة للرائحة، ومانعة من نبش القبر، ويجوز فى حال الضرورة الدفن فى بناء فوق الأرض أو "فسقية" وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع أجساد الموتى أو ما تبقى منها.

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