صور.. سفيرة مصر بأوزبكستان تلقى محاضرة فى جامعة طريق الحرير الدولية للسياحة

جدة - نرمين السيد - زارت أميرة فهمى، سفيرة مصر لدى أوزبكستان، مدينة سمرقند، والتقت خلال الزيارة بنائب رئيس وزراء أوزبكستان وزير السياحة عزيز عبد الحكيموڤ، الذى يشغل أيضًا منصب عميد جامعة طريق الحرير الدولية للسياحة، وأشادت السفيرة بالجهود التى تبذلها أوزبكستان لتطوير قطاع السياحة.





تناولت المقابلة إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات تنشيط السياحة والفندقة وترميم الآثار والمخطوطات، فضلاً عن التعاون بين كليات السياحة فى البلدين، لا سيما فى مجال إدارة المتاحف، كما تم التطرق إلى تسيير عدد أكبر من رحلات طيران بين المدن المصرية والأوزبكية.

واصطحب نائب رئيس الوزراء، السفيرة فى جولة بالجامعة استعرض خلالها الإمكانيات التقنية والمعرفية التى تتمتع بها الجامعة وبرامج التعاون مع العديد من الجامعات الدولية، مشيرًا إلى أن الحكومة الأوزبكية تهدف إلى تنمية الموارد البشرية التى تعمل فى مجال السياحة التى تعتبره أوزبكستان من بين أهم القطاعات فى إطار مساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وألقت السفيرة، محاضرة فى الجامعة استعرضت خلالها الإمكانات السياحية لمصر والأولويات المتعلقة بالنهوض بقطاع السياحة، وأدارت حوارًا مع طلاب الجامعة والأساتذة تناول سبل تنمية قطاع السياحة والتعليم السياحى.