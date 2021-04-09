«احنا شعب وانتوا شعب» تحرق الجماعة.. علي الحجار: الإخوان هددوني بالقتل وحاولوا منعي من الغناء بالجزائر

أكد الفنان علي الحجار، أنه تعرض لتهديدات بالقتل بعد أن غنى أغنية "إحنا شعب وأنتوا شعب"، التي كانت تهاجم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة النهار: "الوطن بالنسبة لي هو أول شىء، ويأتي بعده أي شيء آخر، لأن مصر هي اللي مغطيانا وحاميانا، أول عمل ليا مع الأبنودي وعمار الشريعي كان بتكلفة حوالي 7 آلاف و500 جنيه، ولم أحصل على مقابل مادي في مسلسل النديم، وتعرضت للهجوم عند غناء إحنا شعب وأنتوا شعب".. مؤكدًا "اتهددت بالقتل بشكل مباشر".

وأضاف: "كنت ذاهب لأحيى حفلا في مدينة قسنطينة بالجزائر، وإخوان المدينة أرسلوا لى تهديدات بأنني لو أحييت الحفل سيقتلوني، لولا تم تأميني للوصول للحفل".

وقال: "عندما أرى مسلسلا مثل الاختيار، أو فيلم الممر، يصعب عليا أنني لم أكن جزءًا من هذه الأعمال الكبيرة بالتأكيد".

وكان حرص المطرب الكبير على الحجار، على الاحتفال بعيد ميلاده الذى وافق أمس 4 أبريل، وسط أجواء عائلية، حيث شارك متابعيه وجمهوره بصور من الاحتفال الذى توسط فيه أولاده في منزله، وكتب، قائلاً: "أنا وأولادي في عيد ميلاد عائلي".

وسرعان ما حظي المنشور الذى نشره الحجار عبر حسابه، على عدد كبير من التهنئات والاعجابات من قبل جمهوره ومتابعيه من جميع أنحاء الوطن العربى.