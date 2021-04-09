/626482/محمد-شريف-يسجل-هدف-طريف-للأهلي-في-مرمى-سيمبا-التنزاني-فيديو

سجل محمد شريف لاعب النادي الأهلي، الهدف الأول لفريقه في مرمى سيمبا التنزاني خلال أحداث المباراة التي تجمع الثنائي على ملعب الأهلي we السلام بعد إصرار غير عادي للاعب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في البطولة التي حسم خلالها المارد الأحمر التأهل للدور القادم في وصافة الترتيب.

وتقام المباراة بين الأهلي و سيمبا التنزاني في منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام، وبإدارة تحكيمية للحكم الجزائري مصطفى غربال وهو نفس حكم لاء نهائي النسخة الماضية أمام الزمالك، وتبث قنوات بي ان سبورت أحداث اللقاء عبر beIN Sports HD 4 بتعليق صوتي للمعلق على محمد علي. وأكدت قناة مكسبي عبر القمر الصناعي النايل سات علي الصفحة الرسمية للقناة، إذاعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على الرغم من عدم إذاعتها للقاء الماضي، عبر التردد المفتوح والتي يمكنهك إستقبالها على التردد التالي: القمر الصناعي : النايل سات. التردد : 11411 معدل الترميز: 27500. معامل الإستقطاب: أفقي.

وتبث منصة beIN Sports Connect احداث اللقاء عبر شبكة الإنترنت هذا بالإضافة لقناة beIN Sports Fr 6 HD max، وكانت شبكة قنوات beIN Sports قد قررت إسناد مهمة تعليق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني للمعلق المصري على محمد علي عبر قناة beIN Sports 4 .

يذكر أن on time sport تنقل أحداث مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر التردد الأرضي للقناة.

وجاءت تشكيل الأهلي الذي أعلنه بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر بالعديد من المفاجآت منها مشاركة رامي ربيعة الذي يظهر من جديد بعد غياب طويل، بالإضافة لتواجد أحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيمن.

ويدخل الأهلي مباراة سيمبا التنزاني بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمدي مجدي أفشة – جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة مقاعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني كلا من : علي لطفي، مروان محسن، وليد سليمان، صلاح محسن، سعد سمير، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر.