/626483/الشوط-الأول-الأهلي-يتقدم-على-سيمبا-التنزاني-بهدف-نظيف-فيديو

أنتهت احداث الشوط الأول من مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه محمد شريف لاعب القلعة الحمراء بعد أداء مميز للنادي الأهلي، وشهد أيضا خروج جونيور أجاي بداعي الإصابة ودخول طاهر محمد طاهر بديلا عنه لشعور الأهلي بشد في الخلفية خلال أخر دقائق الشوط الأول.

مرور ربع ساعة من أحداث الشوط الأول وسط محاولات مكثفة من جانب النادي الأهلي لتسجيل الهدف الأول في مرمى سيمبا التنزاني في المباراة التي تقام على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ملخص أحداث الشوط الأول للنادي الأهلي

واصل الأهلي خلال الربع الثاني من الشوط الأول الضغط لتسجيل الهدف الأول وكان قريبا بأقدام أحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف لكن وقف القائم وحارس مرمى سيمبا أمام محاولات الأهلي لتسجيل الهدف واستمر التعادل مسيطر على أحداث اللقاء .

أستطاع محمد شريف تسجيل الهدف الأول لصالح النادي النادي الأهلي بعد إصرار كبير من اللاعب على إحراز الهدف، حيث قذف اللاعب بالكرة في الشباك من الواضع جالسا، ليمنح التقدم للمارد الأحمر خلال الربع الثالث من الشوط الأول بعد أن سيطر التعادل السلبي خلال أول نصف ساعة في المباراة.

تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

وجاءت تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمدي مجدي أفشة – جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف. يذكر أن بيتسو موسيماني قد أعللن قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني وجاءت كالتالي: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير .

وتنقل منصة beIN Sports Connect احداث المباراة بين الفريقين عبر شبكة الإنترنت هذا بالإضافة لقناة beIN Sports Fr 6 HD max، وكانت شبكة قنوات beIN Sports قد قررت إسناد مهمة تعليق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني للمعلق المصري على محمد علي عبر قناة beIN Sports 4