فيديو.. بدر عبدالعظيم: أنت أقوى من المخدرات تهدف لتصحيح المفاهيم

جدة - نرمين السيد - قال بدر عبدالعظيم، مشرف عام مشروع مكافحة الإدمان بحى المحروسة، إن احتفالية "أنت أقوى من المخدرات" من أولى المهرجانات الاحتفالية داخل حى المحروسة، وهى مبادرة للأطفال، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.





وأوضح عبدالعظيم، فى تصريح لـ دوت الخليج، أن الهدف من الاحتفالية هو تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الأطفال عن المخدرات والإدمان والتدخين، لافتًا إلى تجميع أكثر من 200 طفل وعمل ورش عمل لهم للتوعية بمخاطر الإدمان. وأشار إلى أن الخط الساخن 16023 هو آلية الدولة فى العلاج السرى والمجانى، حيث يتم استقبال ضحايا الإدمان من أهالى المحروسة والأماكن المجاورة ويتم علاجهم وتأهيلهم. وأكد أن اللاعب محمد صلاح هو سفير الحملة الإعلامية وخير نموذج للشباب ونجم الحملة الإعلامية. واستهدفت الحملة 150 من إلى 200 طفل من سكان المحروسة، بالمشاركة بين صندوق مكافحة الإدمان ورئاسة حى المحروسة ومحافظ القاهرة، وبحضور نخبة مميزة من المهتمين بقضية الإدمان، من المؤسسات والأفراد. وتضمنت الحملة العديد من الأنشطة منها ورش رسم وتلوين، ورش السلم والدخان، ورش حكى لقصة "أنت البطل"، ورش تصنيع بعحينة الصلصال والسيراميك، ورش أراجوز، ورش عرائس متحركة، ورش قيم وحياة، ورش أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة.

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