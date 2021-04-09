شيخ الأزهر يعزى الملكة إليزابيث فى وفاة الأمير فيليب

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للأزهر الشريف، اليوم الجمعة، أعرب فضيلته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الأمير الراحل، ولجميع أعضاء الأسرة الملكية، وإلى الحكومة والشعب البريطانى.

يذكر أن قصر باكنغهام، أعلن اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز الـ99 عاما.

وقال القصر فى بيان: "ببالغ الحزن تعلن الملكة وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب دوق أدنبره".