نهاية الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على سيمبا بلدغة محمد شريف

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني والتي تجمعهما اليوم على استاد "الأهلي والسلام"، في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بتقدم الفريق الأحمر، في المباراة التي شهدت تفوق الأهلي واستحوذ على مجريات الشوط بالكامل.

واعتمد الأهلي على التحضير من الجبهة اليسرى من ناحية أيمن أشرف ومعه جونيور أجايي مع نزول أفشة لمعاونتهم في التحضير ومحاولة الاختراق، فيما لجأ لاعبي سيمبا إلى الضغط المتقدم من وسط ملعب الفريق الأحمر لمنع الأهلي من التحضير من الأسفل.

وتحصل سيمبا على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء من ناحية اليمين في الدقيقة 10 نتيجة عرقلة لاعبه ميكيسوني من قِبَل أحمد رمضان بيكهام، ولعبها تشاما ولكن أبعدها دفاع الأهلي، ووصلت لمحمد شريف الذي استلم الكرة في الدقيقة 12 من هجمة عكسية سريعة وسددها مباشرة على المرمى، ولكن مرت فوق العارضة.

وتحصل الأهلي على أول ركنية في الدقيقة 17 من عمر المباراة، ولكن لاعبيه استعجلوا في تنفيذها خارج منطقة الجزاء لتنتقل الكرة إلى سيمبا الذي حاول شن هجمة مرتدة، ولكن لاعبيه وقع في مصيدة التسلل.

وأهدر محمد شريف أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 22، بعد استقباله عرضية متقنة من أحمد رمضان سددها رأسية، ولكن مرت بجوار القائم، فيما سدد بيكهام كرة مباغتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24 من عمر المباراة، ولكنها عبرت فوق العارضة، واستمرت خطورة الأهلي في الدقيقة 25 من هجمة منظمة ولكن تكتل دفاع سيمبا حرم الأهلي من تسجيل هدف الفوز.

وهدد باسكال واوا لاعب سيمبا مرمى فريقه بالنيران الصديقة في الدقيقة 28، بعدما حول عرضية أفشة نحو مرماه قبل أن يبعدها حارس سيمبا إلى ركنية، وسدد رامي ربيعة تصويبة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 29 من هجمة منظمة للأحمر، ولكن بعيدا عن المرمى.

وسجل محمد شريف هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 32 من عمر المباراة، بعد استقبال عرضية متقنة من أفشة من الناحية اليسرى، لعبها برأسه لترتطم بلاعب سيمبا وتعود له ثانية ليسددها بقدمه في المرمى الخالي ويعلن تقدم المارد الأحمر.

وأهدر أيمن أشرف هدف محقق للأهلي في الدقيقة 36 من عمر المباراة من هجمة منظمة بدأها أيمن من الجبهة اليسرى مع جونيور أجايي، وتعرض أجايي للإصابة في الدقيقة 43 من عمر المباراة وخرج من الملعب مرفوعا على النقالة ونزل طاهر محمد بدلا منه، واستمر تقدم الأهلي حتى نهاية الشوط الأول.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضم تشكيل الفريق كلا من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.

ويجلس على دكة البدلاء: مروان محسن ووليد سليمان وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير ووالتر بواليا وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر.