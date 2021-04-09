انت الان تتابع تفاصيل خبر إمساكية رمضان 2021 مواعيد الإفطار في مصر كافة الدول العربية والإسلامية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ووفقا لـ «إمساكية رمضان 2021» والتي من شأنها تحدد مواعيد الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام اليومية، فيكون أول أيام رمضان يوم الثلاثاء 13 أبريل الموافق 1 رمضان، هو أقصر أيام الشهر المعظم في عدد ساعات الصيام والتي سوف تصل هذا اليوم لـ 14 ساعة و41 دقيقة.

إمساكية رمضان 2021:

وتصل ساعات الصيام حسب إمساكية شهر رمضان ٢٠٢١، في أول أيام الشهر الكريم 14 ساعة و41 دقيقة، حيث يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:21، العشاء 7:42، مواعيد السحور 1:40، مواعيد الإمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الإقتران في تمام الساعة الرابعة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين الموافق 12/4/2021ميلادي ويكون اليوم التالي ليوم الرؤية.

ويغرب الهلال قبل غروب الشمس لنفس اليوم «يوم الرؤية» في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي العاصمة بـ 30 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يغرب الهلال الجديد قبل غروب الشمس لذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26- 31 دقائق).

أما في العواصم والمدن الإسلامية فإن الهلال الجديد طبقاً لـ امساكية رمضان ٢٠٢١، ويغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية» بمدة تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وعلى ذلك يكون يوم الإثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهــــر شعبان للعام 1442هـ، وتكون غــرة إمساكية رمضان 2021 الكريم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء القادم 13/4/2021م.