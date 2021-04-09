انت الان تتابع تفاصيل خبر “هنصوم في الحر ولا البرد” الأرصاد تكشف حالة الطقس اول أيام رمضان 2021 ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس أول أيام رمضان 2021، والذي يوافق الثلاثاء القادم وفق الحسابات الفلكية، وبحسب الأرصاد فإن البلاد تشهد انخفاض في درجات الحرارة بمقدار 4 درجات بدايةً من الغد، وذلك بخلاف الإنخفاض في درجات الحرارة التي حدثت اليوم.

حالة الطقس اول أيام رمضان 2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

وسوف تسجل درجات الحرارة السبت 10 أبريل 21 درجة على القاهرة للعظمى و13 درجة للصغرى، مع وجود فرص لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية وبنسبة 20% وعلى فترات متقطعة مع نشاط الرياح على القاهرة والوجه البحري.

وعن حالة الطقس أول أيام رمضان، فقد أشارت هيئة الأرصاد الجوية بأن الطقس الثلاثاء والأربعاء والخميس أول ثلاثة أيام من رمضان سوف يكون لطيفاً على جميع أنحاء البلاد مع نشاط لحركة الرياح على جنوب سيناء، كما ستتراوح درجات الحرارة خلال أيام 13 و14 و15 أبريل ما بين 24 إلى 25 درجة مئوية، وهو المعدل الطبيعي للأحوال الجوية في مثل هذا التوقيت من العام.

اقرأ أيضاً:

بورصة الدواجن اليوم.. ارتفاع سعر الفراخ البيضاء في المزارع والمحلات

بورصة الكتاكيت.. انخفاض كبير في سعر الكتكوت الأبيض اليوم

كما تنشط حركة الرياح في الأيام الأولى من رمضان مما يزيد من الإحساس بالبرودة وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية الدكتور محمود شاهين إلى أن النصف الثاني من رمضان سوف يشهد ارتفاع في درجات الحرارة تزامناً مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وحول حالة الطقس السبت الموافق 10 أبريل ودرجات الحرارة المتوقعة فجاءت وفق تقارير الأرصاد التالية.