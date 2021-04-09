/626485/الأهلي-يلقن-سيمبا-التنزاني-الهزيمة-الأولى-في-دوري-أبطال-إفريقيا-فيديو

حقق الأهلي فوزا معنويا هاما على حساب سميبا التنزاني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السلام ضمن ختام منافسات دور المجموعات للمجموعة الأولي بدوري أبطال إفريقيا، ليرفع المارد الأحمر رصيده للنقطة 11 في المركز الثاني.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 11 بعد الفوز على سيمبا التنزاني، ويحتل بهم المركز الثاني للمجموعة الأولي، بينما توقف رصيد سيمبا التنزاني عند النقطة 13 في صدارة ترتيب المجموعة بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد شريف هدف اللقاء للأهلي في مرمى سيمبا التنزاني بعد كرة عرضية من محمد مجدي أفشة من جهة اليسار قابلها محمد شريف برأسية ردت من حارس المرمى ثم وصلت له مره أخرى فسدد كرة من الوضع ساقطا داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك الخالية.

أهداف مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني

وشهدت المباراة ظهور وليد سليمان لاعب الأهلي، مع مشاركة صلاح محسن بديلا لمحمد شريف، بينما دخل أكرم توفيق بديلا لحسين الشحات، وخرج جونيور أجاي مصابا ليحل طاهر محمدطاهر بديلا له، قبل أن تنتهي المباراة بالفوز على سيمبا التنزاني في ختاد دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه محمد شريف لاعب القلعة الحمراء بعد أداء مميز للنادي الأهلي، وشهد أيضا خروج جونيور أجاي بداعي الإصابة ودخول طاهر محمد طاهر بديلا عنه لشعور الأهلي بشد في الخلفية خلال أخر دقائق الشوط الأول.

تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

ودخل الأهلي مباراة سيمبا التنزاني بتشكيل أعلنه بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر مكون من : حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمدي مجدي أفشة – جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف.

وجلس على دكة مقاعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني كلا من : علي لطفي، مروان محسن، وليد سليمان، صلاح محسن، سعد سمير، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي النصر في إطار منافسات كأس مصر بعد إنتهاء دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.