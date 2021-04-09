صور- القباج: احتفالية كورال أطفال مصر فرصة لبث روح الثقة والكرامة والمواطنة

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، احتفالية كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومسرحية حتحور فى الدبخانة، فى إطار استمرار الاحتفال بيوم أبناء مصر "يوم اليتيم"، بحضور لفيف من المسئولين والإعلاميين، والتى أقيمت بمسرح الجلاء.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة اعتادت على أحياء الاحتفال بيوم أبناء مصر مع أبناءها من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية سنوياً خلال شهر أبريل، متابعة: "اليوم يشاركنا الاحتفال فريق كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، والذى نتطلع بدوام المشاركة بالشكل الذى يسعدنا ويسعد أبناءنا".

وتابعت نيفين القباج قائلة: "أبنائى وبناتى نحن معكم اليوم لكى نشد على أيديكم جميعاً ونقول أننا فخورون بكم وبإنجازكم وتميزكم.. وكلنا ثقة فى قدرتكم على بناء مستقبلكم المشرق الذى تتمنوه لأنفسكم ولوطنكم بإرادتكم وتصميمكم".

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مصر تتشرف بكم اليوم كنموذج للنجاح والتقدم والإصرار وتؤكد دعمها ومساندتها لكم، من خلال الوزارة لتصلوا لتحقيق أهدافكم وأحلامكم، مشيرة إلى أن هذا اللقاء فرصة جيدة لبث روح الثقة والكرامة والمواطنة لدى أبنائنا جميعا، وفرصة أن نعرف أن هناك أشخاص كُثر يعملون بإخلاص وتفانى فى رعاية الأبناء، ويحتاجون منا إلى كلمة تشجيع.

ووجهت القباج الشكر للقائمين على إدارة ورعاية هذه البيوت الآمنة التى يملأها الحب والتى أخرجت لنا مثل هؤلاء الأبناء الرائعين الذين يتمتعون بالقوة والصلابة والأمل.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى وجميع قطاعاتها تعمل على دعم ومساندة كل الفئات المهمشة والأكثر احتياجا عبر منظومة واسعة من الحماية والرعاية، سواء كانت المرأة أو الطفل أو الشاب أو المسنين، من خلال تقديم العديد من الخدمات، مشيرة إلى أن مجتمعنا يحتاج إلى بعض من التفاؤل والثقة والفرح ولا يوجد أجمل من هؤلاء الأطفال والشباب والشابات لبث تلك الروح فينا.