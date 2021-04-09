صور.. رئيس تونس يزور متحف الحضارة ومسجد عمرو بن العاص وقلعة صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - كما زار برفقة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مسجد عمرو بن العاص وقلعة صلاح الدين الأيوبى.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل بعد ظهر اليوم، بمطار القاهرة الرئيس التونسى قيس سعيد، الذى يحل ضيفًا عزيزًا على مصر فى زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية غداً السبت بقصر الاتحادية.

ومن المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمنى والاقتصادى والاستثمارى.