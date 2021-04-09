/626486/حجم-إصابة-جونيور-أجاي-وهل-يغيب-عن-مباراة-الأهلي-القادمة

تعرض جونيور أجاي، لاعب النادي الأهلي للإصابة خلال مباراة سيمبا التنزاني في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وغادر اللاعب النيجيري المباراة قبل أن يحل طاهر محمد طاهر بديلا له.

وعلم دوت الخليج أن جونيور أجاي يعاني من إصابة عضلية، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للإشعة خلال الساعات القادمة من أجل تحديد مدة غيابه وإمكانية لحاقه بالمباراة القادمة في كأس مصر أمام نادي النصر ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

مدة غياب جونيور أجاي عن الأهلي

يذكر أن جونيور أجاي قد عادج للأهلي مرة أخرى بعد مدة غياب كبيرة أستمرت منذ تعرضه للإصابة في مباراة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا، ليعود للمارد الأحمر خلال مواجهة بالميراس البرازيلي في إطار منافسات كأس العالم للأندية في المباراة التي شهدت فوز الأهلي بالميدالية الذهبية.

الأهلي يفوز على سيمبا

الجدير بالذكر أن الأهلي استطاع تحقيق فوزا معنويا هاما على حساب سميبا التنزاني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السلام ضمن ختام منافسات دور المجموعات للمجموعة الأولي بدوري أبطال إفريقيا، ليرفع المارد الأحمر رصيده للنقطة 11 في المركز الثاني.

ودخل الأهلي مباراة سيمبا التنزاني بتشكيل أعلنه بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر مكون من : حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمدي مجدي أفشة – جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف.

وجلس على دكة مقاعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني كلا من : علي لطفي، مروان محسن، وليد سليمان، صلاح محسن، سعد سمير، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر.

قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

يذكر أن بيتسو موسيماني قد أعلن قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني وجاءت كالتالي: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير .