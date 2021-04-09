تأكيدا لـ دوت الخليج.. ناصر ماهر يغادر ملعب مباراة الأهلي غاضبا

/626487/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-ناصر-ماهر-يغادر-ملعب-مباراة-الأهلي-غاضبا

قام ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي بمغادة ملعب السلام غاضبا على عدم مشاركته خلال مباراة المارد الأحمر و سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت الثنائي ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات وأنتهت بفوز حامل اللقب بهدف نظيف.

وعلم مراسل دوت الخليج خروج ناصر ماهر من ملعب المباراة غاضبا بعد أن أستبعده بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر من القائمة الـ 18 المقرر أن تخوض لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني، وحاول سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر تهدئة اللاعب.

وكان دوت الخليج قد أكد خلال أيام ماضية أن ناصر ماهر يمثل قنبلة موقوتة داخل النادي الأهلي، في ظل عدم مشاركة اللاعب بشكل أساسي او على سبيل الإحتياط خلال مواجهات المارد الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب في فقدان الفرصة في المشاركة بأولمبياد طوكيو القادمة.

على الجانب الأخر خرج جونيور أجاي، لاعب النادي الأهلي من الملعب متأثرا بالإصابة، خلال مباراة سيمبا التنزاني في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وغادر اللاعب النيجيري المباراة قبل أن يحل طاهر محمد طاهر بديلا له.

مدة غياب جونيور أجاي عن الأهلي

وعلم دوت الخليج أن جونيور أجاي يعاني من إصابة عضلية، ومن المقرر أن يخض اللاعب للإشعة خلال الساعات القادمة من أجل تحديد مدة غيابه وإمكانية لحاقه بالمباراة القادمة في كأس مصر أمام نادي النصر ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ورفع الأهلي رصيده عقب الفوز على سيمبا التنزاني للنقطة 11 ، ويحتل بهم المركز الثاني للمجموعة الأولي، بينما توقف رصيد سيمبا التنزاني عند النقطة 13 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا الذي يحمل المارد الأحمر لقبها.

تشكيل مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني

وأعلن موسيماني عن التشكيل الأساسي للأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمدي مجدي أفشة – جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف.

وجلس على دكة مقاعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني كلا من : علي لطفي، مروان محسن، وليد سليمان، صلاح محسن، سعد سمير، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر.