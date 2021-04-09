/626488/الزمالك-يصدم-جماهيره-بشأن-حكام-مباراة-الأهلي-تفاصيل

كشف عمر الدرديري المتحدث الرسمى لنادي الزمالك خلال تصريحات تلفزيونية على موقف النادي الأبيض من مواجهة الأهلي و الزمالك القادمة والمقرر غقامتها يوم 18 من أبريل القادم، وبشأن الأحداث الأخيرة التي تدور حول إمكانية إدارة حكام مصريين لمباراة القمة.

وقال الدرديري: " نادى الزمالك يأسف لما حدث وفِي النهاية لن ينسحب النادى ونحترم الجميع وكل المنظومة الرياضيه ،و سيتم المشاركه ف المباراة أياً كان الحكم " .

وأضاف الدرديري " ولكن الزمالك عبر عن رأيه ، وكان الأتحاد له رأى اخر ، ولم يستجيب لكلام ايا من الناديين الأهلى او الزمالك " .

وأردف "أتحاد الكرة يتحمل أى عواقب ،و أزمة تواجه الزمالك قبل مباراة تونجيت اى قرار يحدث في المباراة من قبل الحكم ونتمنى المباراة تسير بشكل طبيعي والزمالك يستعد بقوة ، ونأسف أن اتحاد الكرة لا يأخذ برأينا " .

وواصل الدردير حديثه " نثق في التحكيم المصري تمام ولا كن كان الزمالك يأمل أن يتواجد حكام اجانب وهذه هي العدالة، والفارس الأبيض دائما مع العدالة يحقق الانتصارات ، نريد الان حكم دولى لا غبار عليه له شخصية قويه ويخرج بمباراة القمة ل بر الأمان ، وأيضا حكم الفار له نفس الأهمية ".

الزمالك يوافق على إدارة مباراة الأهلي بإدارة تحكيمية

الجدير بالذكر أن نادى الزمالك ينتظر مواجهة منتظرة أمام تونجيت السنغالى ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة دورى ابطال أفريقيا ، والمقرر إقامتها مساء غدا السبت ، بأستاد القاهرة .

قائمة الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي

وأعلن المدير الفنى للقلعة للبيضاء عن قائمة الفريق إستعداد لمواجهة تونغيت السنغالى ، والمقرر إقامتها مساء غدا السبت ،بأستاد القاهرة ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

تضم القائمة كلا من : حراسة المرمى : محمود جنش ، محمد أبو جبل .

خط الدفاع : حازم إمام ،المثلوثي ، الونش ، محمود علاء ، محمد عبد الغنى ، عبد الشافي ، احمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد ، فرجاني ساسي ،إسلام جابر ،زيزو ، أوباما ، شيكابالا ، بن شرقي . الهجوم :حميد أحداد ، مروان حمدى .