/626489/موسيماني-يوضح-موقف-ناصر-ماهر-ويبرر-موقف-الشناوي-مغلطش

أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بشأن الفوز على سيمبا التنزاني في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة السادسة و الاخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واكد بيتسو موسيماني: " قدمنا مباراة جيدة أمام منافس قوي وعنيد وهو سيمبا ، ولديه حارس مرمى مميز أنقذ أكثر من فرصة كادت أن تزيد من حصيلة الأهداف على الرغم من تحسن أداء الفريق التنزاني خلال الشوط الثاني".

موسيماني يبرر تراجع مستوى الأهلي

وواصل المدير الفني للمارد الأحمر عن إنفعال الشناوي : " أحد لاعبي الخصم قام بالإلتحام بقوة مع محمد الشناوي، ومن الطبيعي أن تشهد مواجهات دوري أبطال إفريقيا الكثير من الإنفعالات من جانب اللاعبين نتيجة الحماس، ولكن أنا لا أرى أن هذا ضمن نطاق السلوك غير المقبول”.

موسيماني يتحدث عن مواجهة الزمالك

وأضاف : " تأثر أداء الأهلي خلال الشوط الثاني جاء بسبب منحنا فرصة لبعض اللاعبين خوفا من الإصابات المتعددة، وكذلك إمتلاكنا جدول مضغوط للغاية ويشهد مباريات قوية أبرزها أمام الزمالك".

وعن موقف ناصر ماهر قال موسيماني: " ناصر ماهر جاهز للمشاركة في المباريات عقب رجوع اللاعب من الإصابة في الكتف، ولكن من المنطقي حصول اللاعبون على راحة لمدة تصل لـ ٥ أسابيع بين كل موسم من اجل عدم التعرض للإجهاد في ظل ضغط المباريات".

وأختتم موسيماني تصريحاته، على أن النادي الأهلي أغلق مباراة سيمبا وسيبدء التحضير للمباراة القادمة في كأس مصر أمام النصر".