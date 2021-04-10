/626490/تعرف-على-مباريات-اليوم-السبت-وأهم-المواجهات

أسبوع جديد يشهد العديد من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، وأيضا البطولات الإفريقية سواء دوري أبطال إفريقيا أو بطولة الكونفدرالية، وأهم مباريات اليوم هو كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة أبطال إسبانيا.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم وأهم المواجهات:-

الدوري الإسباني:-

ريال مدريد وبرشلونة وتقام هذه المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع بير بين سبورت 3، ويعلق على المباراة رؤوف خليف.

خيتافي ضد قاديش وتقام المباراة في تمام الثانية ظهرا وتذاع بر بين سبورت 4.

أتلتيك بلباو ضد ديبورتيفو ألافيس وتقام هذه المباراة في تمام الرابعة والربع مساء وتذاع عبر بين سبورت 4.

إيبار ضد ليفانتي، وتقام هذه المباراة في تمام السادسة والنصف مساء وتذاع عبر بين سبورت 7.

دوري أبطال إفريقيا:-

الزمالك المصري ضد تونغيث السنغالي وتقام هذه المباراة في تمام السادسة مساء وتذاع عبر بين سبورت 6 وبتعليق علي محمد علي.

الترجي التونسي أمام مولودية الجزائر، وتقام المباراة في تمام السادسة مساء وتذاع عبر بين سبورت 4 وبتعليق محمد بركات.

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الواداد المغربي ضد بترو أتلتيكو الأنجولي، وتذاع المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر بين سبورت 4 وبتعليق محمد بركات.

حوريا الغيني ضد كايزرشيفس وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر بين سبورت 6.

الدوري الإنجليزي:-

مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد وتقام المباراة في تمام الواحدة والنصف مساء وتذاع عبر بين سبورت 1 وبتعليق حسن العيدروس.

ليفربول ضد أستون فيلا وتقام المباراة في تمام الرابعة عصرا وتذاع عبر بين سبورت 1 وبتعليق خليل البلوشي.

كريستال بالاس ضد تشيلسي وتقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء وتذاع عبر بين سبورت 1 وبتعليق سوار الذهب.

دوري أبطال آسيا:-

فلاد خوزستان الإيراني ضد العين الإمارات وتذاع المباراة في تمام السادسة إلا عشر دقائق.

الدوري الإيطالي:-

سبيزيا ضد كروتوني وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرا وتذاع عبر بين سبورت 3 وبتعليق حفيظ دراجي.

بارما ضد ميلان وتقام في تمام السادسة مساء وتذاع عبر بين سبورت 3 وبتعليق حفيظ دراجي.

أودينيزي ضد تورينو وتقام في تمام التاسعة إلا ربع مساء وتذاع عبر بين سبورت 3 وبتعليق عامر الخوذيري.

الدوري الألماني:-

بايرن ميونخ ضد يونيون برلين وتقام المباراة في تمام الثالثة والنصف عصرا.

آينتراخت فرانكفورت ضد فولفسبورج وتقام في تمام الثالثة والنصف عصرا.

هيرتا برلين ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، وتقام في تمام الثالثة والنصف عصرا.

فيردر بريمن ضد لايبزيج وتقام في تمام الثالثة والنصف عصرا.

شتوتجارت ضد بوروسيا دورتموند وتقام في تمام السادسة والنصف مساء.