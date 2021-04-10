 السفير الإماراتى يستقل الحنطور على كورنيش نيل الأقصر: مصر بلد الأمان

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور حمد الشامسى، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفريق عمله، عربات الحنطور فى نزهة على كورنيش النيل شاهد خلالها المعالم الأثرية فى الأقصر.





وقال السفير الإماراتى، إن مدينة الأقصر من أجمل مدن العالم، وتضم كنوزا تحكى تاريخ البشرية من خلال المعابد والآثار التى شيدها قدماء المصريين، بالإضافة إلى نهر النيل العظيم والمناظر الطبيعية المميزة على ضفافه، والجميل أن هذا التاريخ كله وهذا الجمال فى مصر بلد الأمن والأمان الذى يتيح السائح التجول فيها بكل أريحية وفى أى وقت.

وقال الشامسى، إن مدينة الأقصر وآثارها الشامخة تعد أحد أهم محاور قوة مصر الناعمة حيث تجسد أروع مثال على عبقرية قدماء المصريين والحضارة الفرعونية كما تعكس معالمها وأثارها مدى ما كانت عليه مصر القديمة من تقدم وازدهار.

ودعا الشامسى، شعوب الدول العربية إلى زيارة الأقصر والاستمتاع بمدينة الحضارة وأثارها ومعالمها المتنوعة، مشيرا إلى أن أهل المدينة يتمتعون بكرم الضيافة والحرص على إظهار الوجه الحضارى والتاريخى لمصر.