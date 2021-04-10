صور.. «سقيا الماء» توزع كراتين رمضان على الأسر غير القادرة

جدة - نرمين السيد - وزعت مؤسسة "سقيا الماء" الخيرية، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، كراتين رمضان على الأسر غير القادرة والأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية، بمناسبة اقتراب شهر رمضان المعظم.





وتستهدف المؤسسة توزيع عدد كبير من كراتين المواد الغذائية تعمل على توفيرها لتوزيعها قبل قدوم شهر رمضان. وقالت ميرفت عبده، رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذى للمؤسسة الخيرية، إنهم اختاروا الأصناف المقرر إضافتها فى الكرتونة والكميات؛ حيث تهدف إلى توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفى شهر رمضان المعظم. وأضافت أن المؤسسة تسعى هذا العام إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية، والتى لا يمكن الوصول إليها، موضحة أن المؤسسة وفى سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع كرتونة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظات المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى. يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به المؤسسة؛ للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مناخ ملائم لهم يمكنهم من العيش بحرية وكرامة؛ وتفعيلاً للدور المجتمعى الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين من خلال تبنى المبادرات والأنشطة الخيرية.

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