انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض رنين لـ يوم الأحد 11 إبريل 2021 بمناسبة شهر رمضان المبارك 1442هـ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين قد باتت من العروض القوية والمميزة التي ينتظرها العديد من عملاء “Raneen” في جمهورية مصر العربية، وعلى ذلك فأننا نعرض عروض مؤسسة رنين ليوم الأحد 11 ابريل والمقدمة بمناسبة شهر رمضان المبارك والتي تحتوي على مختلف المنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية والتي تعد من المنتجات والأجهزة المنزلية الهامة والأساسية لدي جميع المصريين، خاصةً الشباب المقبلين على الزواج، أيضاً يحتوي المنتجات المدرجة في مهرجان الـ 199 جنيه، حيث أنه لا يتعدي أسعار بعض هذه المنتجات عن هذا السعر.

– كما يمكنك الآن الاستفادة بالعروض الجديدة المقدمة من رنين من آي فرع تابع لمؤسسة رنين في مصر، أيضاً يمكنك الطلب “إليكترونياً” ليصلك المنتج إلي منزلك الأمر الذي يساعد على التقليل من تفشي ظاهرة كورونا بين المواطنين في مصر.

عروض رنين مهرجان 199 جنيه:

> يمكنك الآن الطلب ومعرفة عروض رنين رمضان 2021، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لرنين>> إضغط هنـــا.

– كما يمكنك التحدث مع موظفي خدمة العملاء التابعة لـ متاجر رنين من خلال الإتصال على الرقم الساخن: tel 16113.

– والآن يمكنك التعرف على العروض الأحد المقدمة اليوم من رنين مصر 11 ابريل 2021 من خلال التالي؛