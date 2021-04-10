انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون من الثلاثاء 6 ابريل إلي 12 ابريل 2021- رمضان كريم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بدأت عروض كازيون يوم الثلاثاء 6 لشهر ابريل الجاري من العام 2021، كما تسري العروض المقدمة من كازيون ماركت حتى يوم 12 ابريل، في كافة فروع كازيون بمناسبة إقتراب شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير.

عروض كازيون ماركت 2021:

ويعد ماركت كازيون من أقوي المؤسسات التجارية الناجحة فى جمهورية مصر العربية، والتى اعتاد شريحة كبيرة من المصريين عليها، حيث يقوم متجر كازيون بنشر مجلة إسبوعية تحتوى على عروض وخصومات ضخمة للمنتجات الغذائية ومختلف المستلزمات المنزلية بتخفيضات تنافسية هائلة قد تصل على بعضها إلى نسبة 60%، كما لديه (كازيون ماركت) عدد لا بأس به من الأفرع الرئيسية المنتشرة فى معظم أنحاء مصر.

عروض السوبر من ماركت كازيون 2021:

الأرز المشروبات الغازية العصائر. جميع منتجات الألبان ولوازم المطبخ. المعجنات بأنواعها. وجبات للأطفال. منتجات الشيكولاتة- والمقرمشات- والحلويات- و البسكويت. التوابل. جميع المعلبات- والسمن- وكذلك مختلف أنواع الزيوت. الفواكة والخضروات الطازجة. منتجات النظافة. السلع الغذائية الباردة والمجمدة، منتجات التجميل والعناية الشخصية.

– ويمكنك الطلب والاستعلام من خلال الإتصال على الخط الساخن لـ كازيون ماركت؛ tel:19609.

>> والآن يعرض “مصر فايف” عروض كازيون ماركت بمناسبة شهر رمضان 2021، والتي تتمثل فيما يلي:

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