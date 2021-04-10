رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021 ومواعيد وأنظمة الدفع الإليكتروني

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محمد سياف - ابو ظبي - يعرض موقع “مصر فايف” مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021 لشهر ابريل الجاري ورابط الاستعلام عنها، حيث قد توالت عمليات البحث مؤخراً على محرك البحث “Google”، والتى تقوم الشركة المصرية للإتصالات في مصر بإصدارها للمحاسبة عن فواتير استحقاق فترة الإستهلاك من شهر يناير وإلي مارس للعام 2021، وذلك اعتباراً من تاريخ 15 إبريل الجاري، والمعروفة بـ فاتورة ابريل، وجدير بالذكر أنه سوف تعطي الشركة فترة سماح في حالة عدم السداد شهراً لسداد فاتورة التليفون الأرضي دون إضافة آي غرامات جديدة.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021:

– يوم 15 من شهر إبريل 2021:>> يتم طرح قيمة الفاتورة على موقع الشركة المصرية للإتصالات.

– يوم 14 من شهر مايو 2021:>> موعد انتهاء فترة السماح لدفع فاتورة الهاتف الأرضي.

– يوم 15 من شهر مايو 2021:>> يتم تحويل الهاتف الأرضي للتشغيل بنظام الإستقبال، في حالة عدم دفع الفاتورة المستحقة.

– يوم 14 يونيو 2021:>> انتهاء فترة السماح بإستقبال المكالمات لعدم سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021 لشهر ابريل الجاري.

– يوم 15 يونيو 2021:>> يبدأ فرض غرامة تأخير مالية على غير مسددي فاتورة الخط الأرضي ورفع التليفون مؤقتاً من الخدمة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:

يمكنك الآن إتمام الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي ابريل 2021, عن طريق الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات، للدخول>> إضغط هنا. ويتاح الإستعلام عن الفواتير لشهر ابريل اعتبارًا من يوم 15 إبريل الجاري، بإدخال رقم الهاتف الأرضي وكود المحافظة، فى المخانات المخصصة لها على موقع الشركة.

أنظمة الدفع لفواتير التليفون الأرضي Online؛