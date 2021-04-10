انت الان تتابع تفاصيل خبر نتناول خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة Online- موقع وزارة الداخلية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 عبر الإنترنت، باتت هذه الخدمة محل بحث كثيف من قبل المواطنين بشكل دوري في مصر، حيث تتم الآن بطرق متنوعة منها عبر موقع وزارة الداخلية، والذي سنتناول تلك الطريقة في هذا التقرير، وجاء هذا الاهتمام نظراً لما يترتب عن تلك المخالفات من وجود غرامة مسجلة علي المركبة أو رخصة القيادة الشخصية، حيث قد يصل الأمر لسحب الرخصة من قبيل رجال المرور وهو ما يزيد من الحرص على متابعة كل ما هو متعلق بخدمات المخالفات المرورية 2021.

وفي إطار حرص موقعكم “مصر فايف” على توفير كافة المعلومات اللازمة لقرائها الأعزاء أولا بأول نعرض لكم خطوة بخطوة كيفية الاستعلام على مخالفات المرور برقم اللوحة في مصر إليكترونياً من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة الداخلية المصرية.

الاستعلام عن مخالفات المرور:

أصبح الآن في مقدور ملاك المركبات والسائقين الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بهم بصورة إلكترونية عبر إتباع الخطوات لاحقة التوضيح علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية الرسمي عبر الإنترنت.

– الخطوة الأولي وهي؛ تسجيل الدخول>> الموقع الرسمي لوزارة الداخلية>> (من هنا).

– يتم تحديد نوع الخدمة المطلوب معرفتها من القائمة الرئيسية، وفي هذا الصدد يتم الكبس على إختيار خدمات نيابات المرور.

– كتابة بيانات مالك المركبة المطلوب إجراء استعلام مخالفات المرور عنها كاملة من حيث الأسم الرباعي ورقم اللوحة للمركبة، وذلك في حالة الإستعلام عن مخالفات مرور المركبات.

– وبعد التأكد من كتابة كافة بيانات السيارة المطلوب الاستعلام عن مخالفتها، يتبقي تحديد إدارة المرور التابعة لها السيارة.

– وتتمثل الخطوة الأخيرة في الكبس على زر الاستعلام ليظهر إجمالي القيمة المضافة على المخالفات المرورية 2021، وبذلك نكون قد عرضنا المعلومات اللازمة والمتعلقة بخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة برخص السيارة والقيادة في عبر موقع وزارة الداخلية، مع الأخذ في الإعتبار أنه قد تم تسهيل طرق الدفع الإلكتروني لقيمة المخالفات بسبب الظروف الناجمة عن جائحة “كورونا”.