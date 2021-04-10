الرئيس السيسى يستقبل نظيرة التونسى بقصر الاتحادية اليوم لمناقشة القضايا الإقليمية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السبت، بقصر الاتحادية الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي حل ضيفاً عزيزاً علي مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية - التونسية، اليوم، التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة علي المستوى الامني والاقتصادي والاستثماري.