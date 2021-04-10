حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 11-4-2021

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 11-4-2021
مهنياً ، كن مستعداً للتغييرات المفاجئة والظروف الاستثنائية التي لم تكن تتوقعها ، أو للتحرر من القيود أو الأخبار الكبيرة التي يمكن أن تقلب حياة البعض منها.
عاطفياً: تحلى بالصبر والعقلانية لأن الجو اليوم يتحسن ، ويعيد حماسك ويعيد تفاؤلك مع استمرار العلاقة.
صحياً: من المعروف أنك تحب الرياضة ، واليوم تجد نفسك تتوق إلى الحركة والنشاط أكثر من ذي قبل.
حظك اليوم برج الثور الأحد 11-4-2021
مهنياً ، أنت تلوم زملائك على سلوكهم ، واليوم قد تظهر بعض المشاكل التي لن تهدد الفرص التي أتيحت لك في الفترة الماضية.
عاطفياً: أنت تواعد شخصاً ابتعد عنك لفترة طويلة ، أو تلتقي مجدداً بشخص انفصلت عنه ، وتعيش في جو رائع يدوم طويلاً.
صحياً: على الرغم من التقلبات الجيدة ، قد تكون أكثر عرضة للحساسية والأمراض.
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 11-4-2021
مهنياً: هذا اليوم يعني الفرص الخاصة التي يفتحها بعض الأصدقاء والمجموعات ، وبعض الأحلام تجلب لك القليل من السعادة.
عاطفياً: شيء جديد يولد في حياتك الشخصية ، أو يقدم لك القدر مفاجأة سارة لم تكن تتوقعها على الإطلاق ، فيقلب وضعك العاطفي رأسًا على عقب.
صحياً: يجب توخي الحذر إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو عرضة لها ، فلا تهمل طرق الحذر والحذر.
حظك اليوم برج السرطان الأحد 11-4-2021
مهنياً: يعد هذا اليوم بالأفضل ، ولكنه يوفر لك فرصًا للتخلص من الأعداء والأعداء الذين ينتظرونك للانقضاض عليك.
عاطفياً: في هذا اليوم ، تقترح حلاً جديدًا وتبحث عن الحقائق ، وتتشبث بآرائك حول السلوك غير السار لشريكها.
صحياً: يجب أن تمارس الرياضة التي تساعدك على الاسترخاء وألا تكون قاسياً على نفسك ، حتى لا تتعدى حدود قدرتك على التحمل.
حظك اليوم برج الأسد الأحد 11-4-2021
مهنياً: فرص استثنائية ، حظ كبير ، علاقات وتجارب فريدة لن تنساها أبداً. يمكنك فتح بابك اليوم والقفز إلى مركز متقدم في العمل لم تكن تتوقعه.
عاطفياً: يوم إيجابي ومناسب للتغلب على الذكريات المرة ، كما أنه يوم مجزٍ يلعب فيه الحظ دورًا إيجابيًا لك ولشريكك.
صحياً: إذا لاحظت انخفاضًا في الحيوية فلا ترهق ، بل خصص بعض الصباح للتمارين التي توفر الاسترخاء والراحة.
حظك اليوم برج العذراء الأحد 11-4-2021
مهنياً: أنت مجبر على تقديم تنازلات من أجل إيجاد تسوية ، أو الاحتفاظ بالمنصب ، أو مواصلة العمل ، وتثبت للجميع أنك في المكان المناسب بسبب فعاليتك.
عاطفياً: قد تواجه ميزة حتمية مرتبطة بمشكلة عاطفية وتحبط بعض الجهود لحل المشكلات المؤقتة بينك وبين شريكك.
صحياً: احترس من الإفراط في تناول الطعام ، خاصة في أيام العطلات ، لأنك عرضة للسمنة والمضاعفات الصحية المرتبطة بها.
حظك اليوم برج الميزان الأحد 11-4-2021
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن الفرص التي تفتح من خلال الشراكات ، وكذلك العقود والاتفاقيات الجديدة التي تفتح الأبواب أمام الاستثمارات الكبرى.
عاطفياً: ناقش قضية عائلية وقد تخشى بعض الارتباك أو الغضب ، لذا احرص على عدم تفاقم الموقف إذا شعرت بهذا الجو.
صحياً: الإفراط في الأكل يؤدي إلى زيادة الوزن دون أن تدرك ذلك ، لذلك عليك أن تكافح للتخلص منه
حظك اليوم برج العقرب الأحد 11-4-2021
مهنياً: تواجه الكثير من المنافسة في مجالك وتحاول الالتفاف عليها بحكمة وعدم الإضرار بأي شخص مثل عادتك ، وتخرج فائزاً.
عاطفياً: إذا كان ذلك ممكناً ، كن هادئاً ولا تحاول فرض رأيك ، ولا داعي لتذكيرك بأن هذا اليوم يأتي بحجج ومناقشات صعبة عليك مواجهتها بحكمتك المعتادة.
صحياً: توعك غير مؤلم يمكن أن يتطور بشكل سلبي ويتطلب دخول المستشفى بشكل عاجل.
حظك اليوم برج القوس الأحد 11-4-2021
مهنياً: هذا اليوم يدل على مشروع أو ترقية إبداعية تستحقها لتميزك في مجال العمل بعد أن تفوقت في المشاريع التي أوكلت إليك.
عاطفياً: كن صريحاً مع شريكك ، لأن القدر عجلة ، فتتحول الأمور إليك وتجد أنك لا تستطيع تحمل ردود أفعاله التي يمكن أن تدمر كل شيء في لحظات الاندفاع.
صحياً: نقاط ضعفك قبل تناول وجبة لذيذة تجعلك تفرط في تناول الطعام دون أن تدرك عواقب ذلك في المستقبل القريب.
حظك اليوم برج الجدي الأحد 11-4-2021
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن بعض الفرص التي تفتح في بعض المؤسسات ويشير إلى عودة الماضي للتأثير على حياتك.
عاطفياً: إذا كنت مصمماً على تجاوز الصعوبات ، فستكون محظوظاً وما عليك إلا أن تأخذ زمام المبادرة وتكتشف ما يمكن أن يهدد العلاقة لا سمح الله.
صحياً: إن بنيتك القوية ، القادرة على تحمل الضغط ، يمكن أن تنهار في أي وقت إذا لم تهتم بصحتك
حظك اليوم برج الدلو الأحد 11-4-2021
مهنياً: فرص استثنائية مرتبطة ببيئتك المعتادة ومشاريعك الثمينة. كل شيء يتحرك بسرعة وبها ستحقق النتيجة المرجوة
عاطفياً: لديك شخصية جذابة ولطيفة ، وهذا يجب أن يجذب الانتباه ، إذا كنت أعزب ، فهذا يوم خاص لتلطيف الأجواء والجمع والتوفيق.
صحياً: قد تبحث في عدة أمراض ، ويمكنك تجنب الإصابة بمعظمها من خلال ممارسة الرياضة.
حظك اليوم برج الحوت الأحد 11-4-2021
مهنياً: يوفر لك هذا اليوم فرصًا مهمة للنجاح في استثماراتك أو لتنفيذ بعض الأفكار الجديدة والفريدة التي قدمتها للمسؤولين وحظيت بموافقتهم.
عاطفياً: لست بحاجة إلى اختلاق الأعذار كأن حبيبك يفهمك ويفهم سلوكك قبل أن تقول كلمة.
صحياً: تتخلص من التعب النفسي الذي كنت تشتكي منه سابقاً ، مما يبعدك عن الهموم والهموم في العمل
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