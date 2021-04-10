الأرصاد: طقس اليوم.. مائل للبرودة نهارا بارد ليلا .. والعظمى فى القاهرة...

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم السبت، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح نشطة مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة.

ويكون الطقس معتدل على جنوب سيناء ولطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على جنوب سيناء مائل للبرودة على جنوب البلاد.

وتشهد البلاد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد واضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 70 لـ 80 كم في الساعة .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطرب جدا وإرتفاع الموج فيه من أربع امتار الى ست امتار والرياح السطحية شمالية غربيةوبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطرب جدا وإرتفاع الموج فيه من أربع امتار الى ست امتار والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

الاسكندرية 18 14

وادى النطرون 20 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 14

بلطيم 19 14

مطروح 18 12

السلوم 17 10

سيوة 20 09

بورسعيد 19 14

دمياط 19 14

الزقازيق 21 14

المنصورة 20 13

الاسماعيلية 22 12

السويس 23 14

العريش 19 12

رفح 18 11

رأس سدر 24 14

نخل 20 08

نويبع 24 16

طابا 20 10

كاترين 19 04

الطور 23 15

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 25 18

الفيوم 22 14

بنى سويف 22 15

المنيا 22 15

أسيوط 23 14

سوهاج 24 14

قنا 26 15

الأقصر 28 15

أسوان 30 16

ادفو 29 15

أبوسمبل 30 17

الوادى الجديد 27 14

شلاتين 30 20

ابو رماد 28 19

حلايب 29 21

رأس حدربة 28 20