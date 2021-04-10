انت الان تتابع تفاصيل خبر إجازات رمضان 2021.. 11 يوم إجازة وعطلة رسمية وأسبوعية خلال شهر رمضان الكريم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل إجازات رمضان 2021، والذي من المتوقع أن يهل علينا يوم الثلاثاء القادم 13 أبريل بأول أيامه، وذلك وفق الحسابات الفلكية، حيث أن عدة شهر شعبان هذا العام ستكون ثلاثون يوماً ولن يظهر الهلال في يوم الرؤية الشرعية يوم 29 شعبان الجاري.

إجازات رمضان 2021 والعطلات الرسمية

وسوف يتم ولادة هلال رمضان 2021 فجر يوم الإثنين 12 أبريل في تمام الساعة 4.31 فجراً، ولا يولد الهلال عند غروب شمس يوم الأحد 11 أبريل، وذلكىفي مصر والسعودية والعواصم الإسلامية والعربية، وعليه فإن غرة شهر رمضان الثلاثاء 13 أبريل 2021، ونهاية شهر شعبان الأحد 12 أبريل.

وحول إجازات رمضان 2021 فسوف تكون إحدى عشر يوماً شاملة العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية، وجاءت هذه الإجازات وفق ما يلي:

عيد تحرير سيناء 25 أبريل والذي يوافق 13 رمضان.

عيد العمال 1 مايو والذي يوافق السبت 19 رمضان.

شم النسيم 3 مايو والذي يوافق 21 رمضان.

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كما يكون هناك 4 أيام توافق الجمعة و4 أيام أخرى توافق السبت، والجمعة إجازة رسمية لجميع الموظفين العاملين في الدولة، أما يوم السبت فهناك عدد من الوزارات والهيئات تأخذ هذه اليوم إجازة، ووزارات أخرى يكون فيها السبت يوم عمل طبيعي، وذلك كما هو موضح في الصورة التالية.