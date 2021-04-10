ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2021.. الأوقاف 15 إجراء يجب اتخاذها للصلاة بالمساجد لتجنب غلق المسجد

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة عن ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2021، والإجراءات التي يجب اتباعها خلال الصلاة بالمساجد خلال الشهر الكريم،وذلك تجنباً لغلق المسجد، ومنعاً لانتشار عدوى فيروس كورونا بين المصلين، في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا والدخول لموجة ثالثة.

ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2021

وجاءت ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2021 وإجراءات الصلاة بالمساجد في رمضان والتي أعلنتها وزارة الأوقاف وفق ما يلي:

1- ارتداء الكمامة.

2- اصطحاب مصلية خاصة بكل مصلي.

3- عدم فتح الأضرحة.

4 عدم فتح دورات المياه.

5- عدم إقامة أي مناسبات اجتماعية بالمساجد.

6- عدم إقامة صلاة الجنازة بالمساجد، وقصرها على الأماكن المفتوحة وفي غير أوقات الصلاه الراتبة.

7- عدم إقامة أي موائد للإفطار بالمساجد أو الأماكن التي تتبعها.

8- حظر الإعتكاف في رمضان هذا العام.

9- حظر صلاة التهجد في رمضان القادم 2021.

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10- عدم تجاوز صلاة التراويح مدة الـ30 دقيقة.

11- عدم فتح مصلى السيدات إلا في وجود واعظة.

12- قصر العمل بالمساجد على الصوات الخمس وخطبة الجمعة والتي لا تزيد عن 10 دقائق.

13- فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعد الصلاة مباشرةً.

14- تعليق الدروس والقوافل الدعوية.

15- تطبيق الضوابط المذكورة بكل حسم وعدم التهاون في تنفيذها.