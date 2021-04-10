بقيمة 837 مليون جنيه.. وزير التعليم العالى يستعرض مشروعات جامعة المنصورة

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة المنصورة.





وأفاد التقرير بأنه جار استكمال المراكز الطبية الثلاثة "مركز جراحة العظام – مركز طب وجراحة المخ والأعصاب – مركز أمراض التوليد والنساء"، بمستشفيات الجامعة، والمركز التعليمى الطبى، الذى سيربط المركز بمبنى كلية الطب، والأعمال المدنية والمعمارية بمستشفى الباطنة التخصصى.

وأشار التقرير، إلى أنه سيتم بناء مبنى زراعة الكبد ومبنى البحوث الطبية، فيما تم الانتهاء من إنشاء الهيكل الخرسانى لمعهد أبحاث الطاقة بمدينة جمصة.

وأوضح التقرير، أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة المنصورة تبلغ نحو 837 مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالى، بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة المنصورة، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بجميع عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.