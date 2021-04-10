وتتميز المحطات المتنقلة بجاهزيتها لتموين السيارات وقدرتها على الوصول بالخدمة للأماكن التى لا يتواجد بها شبكات الغاز الطبيعى، وكذلك الاستفادة بها فى مناطق الاستهلاك الموسمى كالمناطق السياحية والمصايف وفى حالات الطوارئ أو الصيانة للمحطات والشبكات.
كما تتميز بقدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5.000 متر مكعب يجعلها قابلة للاستخدام فى إمداد المنشآت الصناعية والتجارية، ويتم تغذية هذه السيارات من أقرب شبكة للغاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء تشغيل أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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