بدء تشغيل أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تشغيل أولى المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط، والتى تعد إحدى الوسائل المتطورة التى بدأ قطاع البترول تشغيلها لتيسير خدمات تموين السيارات العاملة بالغاز الطبيعى.





وتتميز المحطات المتنقلة بجاهزيتها لتموين السيارات وقدرتها على الوصول بالخدمة للأماكن التى لا يتواجد بها شبكات الغاز الطبيعى، وكذلك الاستفادة بها فى مناطق الاستهلاك الموسمى كالمناطق السياحية والمصايف وفى حالات الطوارئ أو الصيانة للمحطات والشبكات.

كما تتميز بقدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5.000 متر مكعب يجعلها قابلة للاستخدام فى إمداد المنشآت الصناعية والتجارية، ويتم تغذية هذه السيارات من أقرب شبكة للغاز.