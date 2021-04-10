القوى العاملة: تعيين 508 شباب بشركات القطاع الخاص فى البحر الأحمر

وقامت المديرية قامت بقياس مستوى المهارة لـ 44 عاملا، واستخراج 541 رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضى، مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال مارس الماضى قامت المديرية بإصدار 4 تراخيص لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 7 أجانب آخرين يعملون فى نطاق المحافظة.
وأشار عبد الراضى إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 416 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضراً، وعمل ندوة توعية للعاملين.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 109 منشآت، وتحرير 14 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل ندوة توعية فى نفس المجال.
كما تمت متابعة 92 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن المديرية تلقت 76 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 35 منها ودياً فى مواقع العمل من قبل مفتشى العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانونى تجاه 5 شكاوى، وتبقى 36 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
وفى مجال التدريب المهنى، تم الانتهاء من 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية، وكهرباء المنازل بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة فى المحافظة، استفاد منها 30 متدرباً.
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