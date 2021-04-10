رواد تويتر لـ السيسى: كلنا معاك.. النيل خط أحمر

جدة - نرمين السيد - تصدر هاشتاج "الشعب المصرى معاك ياسيسى" موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تدشينه من قبل رواد الموقع، لتأكيد دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يقوم به من خطوات للحفاظ على حقوق مصر المائية.





وقال محمد محمد: "مصر كلها وراك واثقين فى حبك لمصر، نعلم أنك ستتخطى هذه التحديات والصعوبات إلى بر الأمان والاستقرار أنت السند والأب"، وكتبت أسماء حسن: "كل عبارات الاحترام والمحبة والتقدير مش هتعبر عن مكانة سيادتك عند المصريين، إحنا بنثق فيك ثقة عمياء وهنفضل فى ضهرك وداعمينك فى أى قرار تتخذه، لأننا متأكدين إنه هيكون القرار الصح وما ضاقت إلا ما فرجت، و بإذن الله ستنتصر مصر لا محالة".

فى حين قال حسن راضى: "كلنا معاك النيل خط أحمر"، وقال حسام خلف: "ربنا يحفظ مصر وشعبها وجيشها العظيم، حفظك الله ورعاك سيادة الرئيس".

وكتب أحمد مطر: "قلبا وقالبا على السراء والضراء فى اليسر وفى العسر أعانك الله وجعلك على عهده صادقا ولمصرنا حافظا ولشعب مصر راعيا كلنا على قلب رجل واحد وكلنا فداء لمصر"، فى حين كتب حساب باسم مصراوى: "كلنا ثقة كما خلصتنا من إخوان إبليس ستخلصنا من غطرسة الإثيوبى".

يذكر أن الرئيس السيسى، قال خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية فى العاصمة الإدارية الجديدة: "لقد احترمنا رغبة الشعوب بأن يكون لديها مشروعات تنموية".

وتابع: "أرى هناك قلقًا على مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا قلق مشروع فأنا أيضًا قلقان على بلدى لأنى مسؤول عنها.. ولكن يا ترى كل واحد قلقان على المياه حريص عليها؟" مضيفا: "أنا قلقان على المياه من 2011".

واختتم الرئيس كلمته فى هذا الشأن قائلا: "فى النهاية أقول بلاش نصل لمرحلة إنك تمس نقطة مياه.. لأن الخيارات كلها متاحة".