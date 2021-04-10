وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا ميدانيًا لمتابعة مشروعات جامعة المنصورة بتكلفة 837...

في إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية، استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة المنصورة.

وأفاد التقرير بأنه جار استكمال المراكز الطبية الثلاثة (مركز جراحة العظام – مركز طب وجراحة المخ والأعصاب – مركز أمراض التوليد والنساء) بمستشفيات الجامعة، والمركز التعليمي الطبي، الذي سيربط المركز بمبنى كلية الطب، والأعمال المدنية والمعمارية بمستشفى الباطنة التخصصي.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم بناء مبنى زراعة الكبد ومبنى البحوث الطبية، فيما تم الانتهاء من إنشاء الهيكل الخرساني لمعهد أبحاث الطاقة بمدينة جمصة.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة المنصورة تبلغ نحو (837 مليون جنيه).

وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة المنصورة، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

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