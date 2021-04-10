حصاد الأسبوع لوزارة القوى العاملة

تسليم 17928 وثيقة تأمين تكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة بـ 3 محافظات .. وتعيين 13376 شاباً .. وتحويل 8.5 مليون جنيه مستحقات لـ 537 عاملا بالأردن

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 2 أبريل إلى 9 أبريل الجاري- منها جولات وزير القوي العاملة محمد سعفان فى محافظات قنا، والأقصر، والفيوم لتوزيع 17928 وثيقة تأمين تكافلي على الحياة للعمالة غير المنتظمة والصيادين ، وتوزيع عقود عمل لذوي الهمم ، ولقاء بالعمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم لعمل مشروعات صغيرة فى الثلاث محافظات ، وتفقد الوزير خلال جولته بمحافظة الأقصر ، مركز التدريب المهني بالرضوانية بعد تطويره ، وتعيين 13 الفاً و 376 شاباً بـ 4 محافظات خلال شهر فبراير الماضي ، فضلاً عن تحويل 8.5 مليون جنيه مستحقات لـ 537 عامل مصري عاد من الأردن .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث واصل وزير القوي العاملة ،جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد، ، حيث زار خلالها محافظة قنا - بعد أسوان- ، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا ، والعمالة غير المنتظمة لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

وفي هذا الإطار قام وزير القوي العاملة ، يرافقة محافظة قنا اللواء أشرف الداودى ، بتسليم 4935 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي للعمالة غير المنتظمة، وذلك بحضور نواب البرلمان بقنا ، والدكتور بركات حسانين مستشار شيخ الأزهر، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا، وأحمد عبد الوهاب القائم بعمل مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، وتسليم 2781 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي للعمالة غير المنتظمة، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وعبدة هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال الأقصر وقنا .

كما سلم الوزير، ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودى ، 40 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة، و 46 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوى العاملة بالأقصر من شركات القطاع الخاص بالمحافظة ، واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة .

وسلم سعفان، ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودى ، 160 شهادة إتمام الدورات التدريبية للجنسين مجانا، منها 120 شهادة اتمام التدريب علي مهن التبريد والتكييف ، والكهرباء ،والسباكة، والمساحة بمركز قفط ، و40 شهادة اتمام التدريب علي مهن التفصيل والحياكة والسباكة المنزلية والكهرباء بوحدة التدريب المتنقلة التابعة لوزارة القوي العاملة ، و 205 شهادات إتمام الدورات التدريبية للجنسين مجانا، علي مهن التدريب بمركز الرضوانية ، ومهن الخياطة والتفصيل ، وكهرباء تركيبات وسباكة صحية بوحدة التدريب المتنقلة التي وفرتها وزارة القوي العاملة لخدمة أبناء محافظة الأقصر، وتواجدها أمام ساحة الطيب فى مدينة القرنة غربى المحافظة، لتقدم تدريبات مهنية مميزة للشباب والفتيات على مختلف الحرف.

وتفقد الوزير خلال جولته بمحافظة الأقصر ، مركز التدريب المهني بالرضوانية بعد تطويره بورشة التفصيل الخياطة، والكهرباء والتبريد والتكييف والسباكة وغيرها من الحرف الفنية، والذي يستهدف تدريب الشباب على هذه الحرف، ويأتي هذا في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجاً، وفى ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة لها وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.

والتقى ومحافظ الأقصر العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة ، لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة ، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وعبدة هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال الأقصر وقنا، ومنتصر محمد محمود مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة.

كما سلم الوزير ، يرافقة محافظة الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، 4619 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة ، وعلي أبو الحسن مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وسلم الوزير ومحافظ الفيوم ، 208 عقود عمل لذوي الهمم ، فضلا عن تسليم 112 شهادات إتمام 9 دورات تدريبية للجنسين مجانا، علي مهن الخياطة والتفصيل ، وكهرباء تركيبات وسباكة صحية بوحدة التدريب المتنقلة.

كما التقي الوزير ، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة ، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ، وعلي أبو الحسن مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، والمهندس أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة .

وعلي جانب آخر شمل حصاد الأسبوع تعيين 13 ألفاً و 376 شاباً ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الشرقية والقاهرة والبحيرة والدقهلية ، بلغت 3 ملايين و 600 ألف جنيه ، والتفتيش على 2834 منشأة لتطبيق أحكام القانون ، فضلاً عن إستخراج 7434 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 7434 عاملا.

كما شهد حصاد الأسبوع ، قيام مديرية القوي العاملة بالقليوبية بعمل يوم توظيف ذوي الهمم والعزيمة ، بمشاركة 10 منشآت القطاع الخاص قدموا فرص عمل استيفاء منهم للنسبة المقررة قانونا داخل منشآتهم.

وبلغ عدد الحاضرين من راغبي العمل من ذوي الهمم خمسون شخصا ، وتم ترشيح ثلاثون منهم للعمل بالشركات المشاركة في الملتقى وسوف يتم ترشيح الباقي بمنشآت وشركات أخرى لاستيفاء النسب المقررة لهم.

واختتمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية مؤتمرها الذي عقد تحت عنوان "سلامة العامل وسلامة وطن" برئاسة المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة ، الذي استمر يومين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بادفو - اسوان بالتعاون المؤسسة العربية للتنمية وبناء القدرات برئاسة الدكتورة داليا المصرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة .

وكان وزير القوي العاملة ، قد أناب محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان في حضور افتتاح المؤتمر ، حيث أكد في كلمة الوزير أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها من دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد.

ونظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد ، ندوة حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية عن الاحصائيات النصف سنوية ،حضرها لفيف من مسؤولي السلامة في 32 شركة .

وأكد السيد السنجابي مدير المديرية أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة وعمل الاحصائيات النصف سنوية بطريقة صحيحة والحرص على القيام بالكشف الطبي الدوري على العاملين بالشركات، وتأثير ذلك على اقتصاد مصرنا الحبيبة والحرص على حقوق العاملين عند تعرضهم لأي إصابة أو مرض مهني.

وعقدت وحدة المساواة بين الجنسين البرنامج التدريبي الرابع لأعضاء الوحدات الفرعية بمديريات القوى العاملة بمحافظات الشرقية، وبورسعيد ، والإسماعيلية، والسويس حول النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين فى العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وامتد حصاد الأسبوع ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة 3 عمال مصريين ، وبلغت إجمالي مستحقاتهم 32 ألفاً و534 ريالا سعودياً أى ما يوازى 135 ألف جنيه مصري تقريبا.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع الكفيل شركة الرجاء المحدودة للحصول على مستحقات العامل المصرى "أحمد.م.أ" (مدخل بيانات) البالغة ١٠ آلاف و٦٦٦ ريالا مكافأة نهاية الخدمة، وجاري الحصول علي تأشيرة خروج نهائي.

وكذلك نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت مليون و 515 ألفا و504 ريالا سعودية، ما يوازي 6 ملايين و334 ألف و 806 جنيهات تقريبا.

واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن مستحقات الضمان والمعاشات ، وتحولات مستحقات الضمان الدفعة الواحدة للمغادرين نهائيا ، بلغت 5 ملايين و637 ألفا و 987 دولاراً ، ما يوازي88.5 مليون و 572 ألفا و 775 جنيها تقريبا، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.

كما أصدَر سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة المستحقات العمالية، والديه الشرعية التى يتحملها الجاني عن قتل علي محمد اليمني حسن ، إثر مشاجرة نشبت بينهما وهما يعملان في الكويت، وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، والتواصل مع ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية لمتابعة التحقيقات وإنهاء نقل جثمان المتوفى للقاهرة.

وأخيرا تلقى الوزير ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات، أوضحت أن هناك 5 فئات تصدر لها تأشيرة إقامة صالحة لمدة ستة أشهر، تخول حاملها دخول الدولة بشكل متعدد في مرات الدخول، لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة الذهبية، لافتة إلى أن رسم التأشيرة يبلغ 1150 درهما، وقالت : إن الفئات الخمس تشمل: المستثمر في الاستثمارات العامة، والمستثمر في عقار، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب، والطلبة النابغون.