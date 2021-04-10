/626492/موعد-مباراة-ليفربول-اليوم-السبت-والتشكيل-المتوقع

يدخل ليفربول مباراته اليوم السبت أمام فريق أستون فيلا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصرا، والتي تقام بملعب فيلا بارك، ضمن الجولة 31 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويسعي كل من الفريقين حصد الثلاث نقاط لعتزيز مكانتهم في ترتيب جدول المباريات في ظل المنافسة الشرسة.

تعرف على مباريات اليوم السبت.. وأهم المواجهات

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا:

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تشكيل فريق ليفربول المتوقع

تشكيل ليفربول

في حراسة المرمي:أليسون بيكر

خط الدفاع:أندي روبرتسون - ناثان فيليبس - أوتشان كاباك - ألكسندر أرنولد

وسط الملعب:جورجينيو فاينالدوم - تياجو ألكنتارا - نابي كيتا

المهاجم:ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل أستون فيلا

في حراسة المرمي: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: مات تارجت - تروني مينجس - إيرزي كونسا - ماتي كاش

خط الوسط:مورجان سانسون - دوجلاس لويز

المهاجم:بيرتراند تراوري - جاك جريليش - محمود حسن تريزيجيه

أولي واتكينس

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات ليفربول كانت أمام فريق ريال مدريد في دوري ابطال أوروبا والتي انتهت بنتيجة3/1 لصالح الملكي، حيث احرز الهدف الوحيد للريدز محمد صلاح لاعب الفريقـ وخسر ليفربول بثلاثية من ريال مدريد على ملعب الأخير، ليتأزم موقف الفريق الإنجليزي وأصبح مطالب بالفوز على أرضه بفارق هدفين حتى يستطيع الريدز الصعود للدور القادم من دوري أبطال أوروبا، وسجل محمد صلاح هدف الليفر الوحيد.

فيما اخر مواجهات فاز أستون فيلا كانت أمام فريف وست هام والتي انتهت بنتيجة 3/1.

وجاءت هدافي الدوري الإنجليزي كالأتي: الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير19 هدفا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول18 هدفا البرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد16 هدفا الإنجليزي باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد13 هدفا

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 49 نقطة من أصل 30 مباراة خاضها الفريق، يبنما يحتل فريق أستون فيلا المركز التاسعة برصيد 44 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق.