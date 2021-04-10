/626494/صناعة-النواب-تناقش-طلب-إحاطة-بشأن-عدم-تسويق-صناعة-الأثاث-بدمياط-غدا
تعقد لجنة الخطة و الموازنة اجتماع الاحد القادم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من السيد النائب ياسر عمر، بشأن عدم توفير اعتماد مالى لشراء قطع أراضي لمحطات رفع بالقرى المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياه كريمة لتغيير شكل الريف المصرى مما يتسبب فى تاخير تنفيذ بعض هذه المشروعات المتعلقة بالصرف الصحي.
و تعقد لجنة الخطة و الموازنة اجتماع لاستكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.
و تناقش لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة الدكتورة هناء أحمد فاروق، بشأن عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بدورها المنوط بها طبقاً للقانون في الترويج والتسويق لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، مما أصابها بحالة من الركود وانقراض تلك الصناعة بالمحافظة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
و تناقش لجنة الشئون الافريقية طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبدالوهاب عيسى، بشأن "احتجاز مراكب صيد وعدد من الصيادين المصريين من قبل السلطات الاريترية".
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