/626495/أحمد-مجاهد-يكشف-السبب-وراء-تولي-حكام-مصريين-لمباراة-القمة

علق أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري على قرار تعيين حكام مصريين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري المصري.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "في 2014مباراة القمة كانت بحكام مصرين والكأس ايضاً”.

وتابع حديثة قائلاً: "يوجد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد وسيدير اللقاء حكام اسبانيه، أعلم جيداُ ان اسبانيا غيرنا ولكن بسبب ضيق الوقت سيدير تحكيم مصرين جيدين مرشحين لكأس العالم”.

وأضاف قائلاً: "مباراة الأهلي والزمالك، نضاعف عدد الكاميرات بها والمشاكل الفنية محلولة، الأمر الثاني هذه توجهات صنعناها، بأن تدار المباراة بحكام أجانب، ويجب أن تكسر هذه القاعدة".

وتابع: "مباراة القمة القادمة في وسط الموسم والأمور تسير بصورة جيدة بأن تدار بحكام مصريين، ونثق تمامًا في عناصر الكفاءة الفنية والبدنية للحكام المصريين".

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وأستكمل حديثة قائلاً: "نمتلك 21 حكم حاصلون علي رخصة التحكيم في تقنية الفار، بينما المباراة ستكون بدون جماهير”.

وأختتم حديثة قائلاُ: "سوف نحاسب بعد المباراة لأن الجماهير لاترغب بخطأء وان شاء الله لن يكون هناك اي خطاء”.

ومن ناحيه اخري أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الكرة المصرية برئاسة أحمد مجاهد رسميا تعيين المدرب البرتغالي الشهير نيلوا فينجادا مديرا فنيا للاتحاد المصري خلفا لمحمود سعد .

موعد مباراة القمة

وأكد مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عن أنه سيتم تحمل كافة التكاليف حكام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم 18 إبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري، خاصة أنه هناك قرار مسبق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب لمباراة القمة وتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام هذا الطاقم ، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة تغيير هذا البند في الفترة المقبلة وتحمل الناديين الأهلي والزمالك تكاليف الحكام الأجانب في المباراة التي تجمعهما.

يستعد نادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك لمباراتهم المقبلة والتي من المقرر إقامتها يوم18 الجاري ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع ببطولة الدوري الممتاز.

الأسماء لتحكيم المباراة

وجاءت قائمة الأسماء المرشحة من الحكام المصريه لمباراة القمة كالأتي: وتضم كلاً من إبراهيم نور الدين، ومحمود البنا، وأمين عمر، وجهاد جريشة، وأحمد الغندور، ومحمد عادل، ومحمد معروف.