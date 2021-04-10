موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة «كلاسيكو الأرض» والقنوات الناقلة

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يدخل فريق ريال مدريد مباراته اليوم السبت أمام غريمه التقليدي برشلونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

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ويسعي الفريق حصد الثلاث نقاط، ويحتل فريق الملكي المركز الثالث برصيد 63 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق، فيما يحتل فريق برشلونة المركز الثاني برصيد 65 من أصل 29 مباراة خاضها الفريق.

وتذا المباراة على قنوات:

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تشكيل ريال مدريد المتوقع

في حراسة: المرمى كورتوا

خط الدفاع ميندي- ميليتاو- ناتشو- فاسكيز

خط الوسط كاسيميرو- مودريتش- كروس

خط الهجوم فينيسيوس- بنزيما – أسينسيو

تشكيل برشلونة المتوقع

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

في خط الدفاع: كليمون لونجليه- أوسكار مينجويزا- جوردي ألبا- سيرجينو ديست

في خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس- فرينكي دي يونج- بيدري

في خط الهجوم: ليونيل ميسي- عثمان ديمبيلي- أنطوان جريزمان

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات ريال مدريد كانت أمام فريق ليفربول في دوري ابطال أوروبا والتي انتهت بنتيجة3/1 لصالح الملكي، حيث احرز الهدف الوحيد للريدز محمد صلاح لاعب الفريقـ وخسر ليفربول بثلاثية من ريال مدريد على ملعب الأخير، ليتأزم موقف الفريق الإنجليزي وأصبح مطالب بالفوز على أرضه بفارق هدفين حتى يستطيع الريدز الصعود للدور القادم من دوري أبطال أوروبا، وسجل محمد صلاح هدف الليفر الوحيد.

فيما اخر مواجهات برشلونة كانت أمام فريق بلد الوليد والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد،

ويفتقد برشلونة في مواجهة اليوم، للمهاجم الشاب أنسو فاتي، بالإضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو، وذلك بداعي الإصابة، فيما عاد المدافع جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو بعد تعافيهما من الإصابة.

فيما سيغيب عن الفريق الملكي، كل من القائد سيرجيو راموس، البلجيكي إيدين هازارد، والمدافع الفرنسي رافائيل فاران وذلك بعد إصابته الأسبوع الماضي بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الظهير الأيمن داني كارفخال، الذي تعرض لانتكاسة جديدة في مران الريال، بعد تعافيه من الإصابة مؤخرا.