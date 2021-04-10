/626498/احمد-دياب-التعليم-الفني-قاطرة-تقود-الدول-نحو-تحقيق-التنمية-والتقدم

قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ، أن اللجنة بدأت عملها بديناميكية منذ عقد أول اجتماع لها، مشيرا إلى القامات والخبرات التي تحتويها اللجنة من خلال أعضائها .

قانون الرياضة

وأكد أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ خلال حواره مع موقع " دوت الخليج "، على أن اللجنة ستقدم دراسات تثري القطاع الرياضي بشكل عام أو قانون الرياضة بشكل خاص، لافتا إلى تقديم دراسة بسلبيات وايجابيات قانون الرياضة والوقوف على إذا ما كان القانون قد قدم النتائج المرجوة أم عكسها .

خطة عمل لجنة الشباب والرياضة

وأشار أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن اللجنة تضم قامات من أصحاب الخبرات المختلفة مما أثري اللجنة فى مناقشتها المختلفة ، مؤكدا على أان اللجنة منذ عقد اجتماعها الأول وضعت خطة عمل للجنة تخص الرياضة والشباب .

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وتابع أحمد دياب خلال حديثه مع محمود فايد مدير تحرير موقع دوت الخليج ومحمد محمود بالقسم الرياضي ، مؤكدا على أهمية التعليم الفني والاهتمام به والعمل على تطويره، مشيرًا إلى أن التعليم الفني بمثابة قاطرة تقود الدول نحو تحقيق التنمية والتقدم.

وقال عضو مجلس الشيوخ أحمد دياب:” مازالنا نعاني من بعض الموروثات السيئة فيما يخص التعليم الفني، حيث يجرى التقليل من حامله، مؤكدًا على أهمية التعليم الفني فى تقدم الدول ونهضة الأمم.

وأشار النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ، إلي أن هناك دول لديها تجارب ناجحة فى التعليم الفني منها ألمانيا والصين وشهدنا ما وصلوا إليها كقوة اقتصادية مؤثرة فى المنطقة.

وتابع أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ حديثه لموقع “دوت الخليج” مؤكدا على ضرورة الإرتقاء بالمستويات المهنية لمعلمي التعليم الفني وقدراتهم وتأهيلهم لتخريج كوادر فنية تفيد الدولة والصناعة وتضيف للعمل الفني ، فضلا عن توعية المواطنين بقيمة العمل الفني وما يعود به على المواطنون والمجتمع والدولة من نفع ، مؤكدا على ان توجهات الدولة والقيادة السياسية تهدف إلى النهوض بالتعليم الفني.