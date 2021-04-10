عاجل.. الرئيس السيسى ونظيره التونسى يستعرضان حرس الشرف

جدة - نرمين السيد - وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التونسى، وتم استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى الوطنية لمصر وتونس. ووصل الرئيس التونسى قيس سعيد، أمس إلى القاهرة فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

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