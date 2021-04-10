مركز سقارة يعمل على تلبية الاحتياجات التدريبية في المحافظات بأساليب جديدة ومبتكرة

في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برفع مهارات العاملين في المحليات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ... ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الاسبوع الحالى 3 دورات تدريبية هى تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية فى مجال الشمول المالى وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات بكافة أنواعها والتنمية الاقتصادية والجرافيك والانفوجراف والفيديو والمونتاج وتنمية مهارات العاملين والمديرين في إدارات الإيرادات والتحصيل والحجز الإدارى ،فيما تستمر للأسبوع الثالث على التوالى دورة قادة المستقبل ويستفيد من الدورات 106 متدربين من جميع المحافظات .

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أهمية إعداد كوادر مدربة للتعامل في جميع المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة مؤكداً أن الخطة التدريبية لمركز سقارة تركز على تلبية أكبر قدر من الاحتياجات التدريبية للمحافظات مع زيادة عدد المتدربين في كل دورة وزيادة عدد الإدارات المستهدفة في عملية التدريب وعدد الدورات مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا .

من ناحية أخري أحتفل مركز سقارة بإنتهاء فعاليات الاسبوع التدريبي رقم 30 والذى تضمن 3 دورات هي مؤشرات قياس الأداء الحكومى وتطبيق موازنة البرامج والأداء للعاملين والمديرين بإدارات التخطيط والخطة الاستثمارية وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال التطوير المؤسسي لوحدات الجهاز الإدارى للدولة بإدارات الموارد البشرية بالإضافة الى دورة اللغة الانجليزية التى استمرت فعالياتها لمدة اسبوعين واستفاد من هذه الدورات 79 متدرباً من جميع المحافظات .