سفير مصر في لندن يجري لقاءً مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار...

أجرى السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، لقاءً عبر الفيديو كونفرانس مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "أوديل رينو-باسو" بمناسبة زيارتها المُرتقَبة إلى القاهرة، تناول أوجه التعاون الممتدة بين مصر والبنك، وسُبل تعزيز مشروعات البنك في المجالات محل الأولوية خلال الفترة القادمة بما يتسق مع استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعتبر مصر واحدة من أكبر دول العمليات للبنك.

وصرَّح السفير طارق عادل بأن اللقاء يأتي في إطار الحرص على التنسيق ودعم الحوار مع مسئولي البنك بهدف استطلاع آفاق تنمية المحفظة الاستثمارية للبنك في مصر، لا سيما على ضوء التوافق الكبير بين أولويات التعاون المصرية وتوجهات البنك خلال الفترة القادمة في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، ودعم مشروعات البنية التحتية المستدامة، فضلاً عن تعزيز التنافسية ودور القطاع الخاص، لافتاً إلى أن مصر كانت هي الاقتصاد الوحيد ضمن مناطق عمليات البنك الذي استطاع أن يتجنب الدخول في مرحلة من الركود أو الانكماش بنسب مرتفعة خلال عام ٢٠٢٠ رغم جائحة كورونا، وذلك وفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن البنك بشأن الأداء الاقتصادي للمناطق الجغرافية محل استثمارات البنك.

كما أكد السفير عادل خلال اللقاء دعم مصر لخطط البنك المستقبلية في التوسع في أفريقيا، والدور الهام الذي من الممكن أن يقدمه البنك مستقبلاً في دعم الأولويات التنموية للأشقاء في الدول الأفريقية.

من جانبها، أعربت رئيسة البنك عن تطلعها لزيارة القاهرة، وتقديرها لأطر التعاون المتنامية بين مصر والبنك، والعمل على الدفع بمشروعات البنك في مصر إلى آفاق أرحب وأوسع خلال فترة رئاستها، مؤكدةً على الاهتمام الذي توليه إدارة البنك لمشروعاته القائمة في مصر، وذلك على ضوء ما يتمتع به الاقتصاد المصري من استقرار ودرجة مرونة عالية في مواجهة الأزمات، وما يتيحه من فرص استثمارية جاذبة في القطاعات المختلفة.

هذا، ومن المنتظر أن تقوم رئيسة البنك بزيارة إلى القاهرة خلال الشهر الجاري، والتي تعد أول زيارة لها إلى أحد دول عمليات البنك في المنطقة منذ توليها منصبها في نوفمبر الماضي.