محمود سعد:كيف يتم اهانتي من اتحاد الكره انا قادم من نادي الزمالك

/626501/محمود-سعدكيف-يتم-اهانتي-من-اتحاد-الكره-انا-قادم-من-نادي-الزمالك

تقدم محمود سعد المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة، بشكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ضد اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية بوذلك بعد قرار تجميد مستحقاته المالية.

وتحدث محمود سعد المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج وان تو، عبر إذاعة أون سبورت إف أم :”الشكر للجنة الخماسية السابقة كانت تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، حيث أنهم حرصوا على تخصيص مساحة كبيرة له لكى يطور مسابقات الناشئين والعمل على الكثير من الأمور الخاصة بالاتحاد والمسابقات الفنية، مؤكداً على أن كل مقترحاته للجنة الخماسية تم تقديمها للجنة الحالية ومع ذلك لم يتم تنفيذ أى شيء منها،

موعد مباراة الزمالك اليوم والتشكيل المتوقع

وأضاف قائلاً:” أن رئيس اللجنة الحالية تحدث معه منذ فترة واعتذر له قائلاً: "رئيس اللجنة طلبني وقال لي لن المس راتبك واعتذز لي ولكن لم ينفذ اي شئ بعد هذا الجلسة”.

تابع حديثة قائلاً: "المستشار القانوني يخيرني بين ان اقدم استقالتي ام يتم إقالتي ، وبعد ذلك في اليوم التالى ذهبت إلى مقر اتحاد الكرة، وفوجئت بأن أحد من افراد الأمن يسألنى عن موعد جمع متعلقاتى لإخلاء الغرفة وتسليم مفاتيحها، و تلقيت خطابا بإنهاء تعاقدى وإيقاف جميع مستحقاتى لحين إنهاء لجنة الانضباط من التحقيق فى أزمة منتخب الشباب الذى كان يقوده ربيع ياسين".

وأضاف قائلاً: "أنا عملت مع منتخابات واجهزه فنية كبير فهل هذا هو التكريم، بينما قولت للمدير التنفيذى وليد العطار ستنال نفس المصير، وراقب ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعى من مختلف المدربين

وأختتم حديثة قائلاً: "عندما استقلت لم أتي من الشارع انا قادم من نادي الزمالك الكبير فهل معقول هذا يحدث.

وأكد مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عن أنه سيتم تحمل كافة التكاليف حكام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم 18 إبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري، خاصة أنه هناك قرار مسبق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب لمباراة القمة وتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام هذا الطاقم ، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة تغيير هذا البند في الفترة المقبلة وتحمل الناديين الأهلي والزمالك تكاليف الحكام الأجانب في المباراة التي تجمعهما.

موعد مباراة القمة

يستعد نادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك لمباراتهم المقبلة والتي من المقرر إقامتها يوم18 الجاري ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع ببطولة الدوري الممتاز.