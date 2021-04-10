/626505/محمود-عصام-موسي-يناشد-الرئيس-السيسي-للتدخل-وحماية-أتيليه-الإسكندرية

ناشد النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتدخل لحماية "اتيليه الإسكندرية"، كمقر جمعية الأدباء والفنانين ومبدعى الإسكندرية، ذلك الصرح الثقافى الذى عبر منذ ثلاثينيات القرن الماضى عن الدور المجتمعى فى إثراء الحركة الثقافية والفنية بمحافظة الاسكندرية.

محمود عصام: اتيلية الإسكندرية قوة ناعمة

وأردف عضو البرلمان، محمود عصام موسى، إنه خلال عقود ظل "اتيليه الإسكندرية" قوة ناعمة تدفع الإبداع الأدبى وتثرى الحركة الفكرية بالعاصمة الثانية وشهدت قاعاته مئات الندوات وعروضا للأفلام.

محمود عصام: الاتيلية قيمة تاريخية

وأضاف عضو مجلس النواب، محمود عصام:” المقر ليس فقط فيلا أو مقرًا، وإنما القيمة التاريخية لأتيلية الإسكندرية الذى سطر عنه فى روايات عالمية وعلى مدار سنوات منذ ثلاثينيات القرن الماضى قام بدوره الثقافى والأدبى والفني.

وأكمل عضو البرلمان، محمود عصام:” اتيليه الاسكندرية، مسجل كأثر إسلامي بالقرار الوزاري رقم 538 لسنة 1996، ومدرج بسجل مجلد الحفاظ على التراث وفقا لقانون الحفاظ على المباني التراثية ذات الطراز المعماري رقم 144 لسنة 2006 برقم كودى 1346.

كما أن الاتيلية يعد ضمن المباني التاريخية وهو محصن بقوة القانون الذي تقع ضمن الإجراءات الخاصة به حماية المباني التراثية والمواقع الهامة، فضلاً عن معاملة حرم الأثر معاملة الأثر ذاته.

وناشد النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، فخامة الرئيس السيسي بالتدخل لحماية أثارنا الإسلامية، لاسيما بعد النجاح المبهر لموكب المومياوات الملكية.