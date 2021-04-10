عمرو أديب مهاجمًا محمد رمضان: “اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون”..فيديو

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تناول الإعلامي المصري عمرو أديب الأزمة الأخيرة للفنان محمد رمضان مع الجمهور، والتي نشبت بسبب فيديو الدولارات، من خلال برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة قناة الـ " Mbc مصر".

دوت الخليج يرصد رد فعل الإعلامي عمرو أديب تجاه المطرب الشعبي محمد رمضان، ونصيحته له، فضلًا عن تفاصيل قرار المحكمة حول أزمة الأخير مع الطيار الموقوق أشرف أبو اليسر.

تعليق عمرو أديب على فيديو الدولارات لمحمد رمضان

وجه عمرو أديب انتقادًا لاذعًا لمحمد رمضان، أستنكر فيه تصرفه بفيديو الدولارات، الأمر الذي أثار غضب واستفزار الجمهور، قائلًا: "الشعب اللي بتستفزه دا طفحان الكوته وبيجري على لقمة العيش، ليه استفزاز الناس؟ أنت عايز تبقى تريند، الناس اللي أنت استفزتها هما اللي عملوك لأن جزء منك سوشيال ميديا ".

ووجه أيضًا عمرو أديب رسالة صارمة لمحمد رمضان قائلًا: "لو مبطلتش اللي بتعمله دا أبشر.. ربنا قادر ياخد كل دا منك في ثانية"، ونصحه بضرورة وعيه والتوقف عن مثل هذه التصرفات قائلًا: "بدل ما ترمي الفلوس اتبرع بيها لجهة معينة.. وبطل تستفز الناس الأولى أنك تحببهم فيك دا أنت داخل على رمضان وليك أعمال هتتعرض.. لسه عندك وقت يا محمد ترجع عن موقفك وتعتذر للناس، بلاش غرور".

وانهى عمرو أديب حديثه بتذكير رمضان بموقف الجمهور تجاه الفنان خالد النبوي عقب الإعلان عن أزمته الصحية قائلًا: "مصر كلها وقفت على رجل تقديرًا لخالد النبوي لأنهم بيحبوه وبيقدروا قيمته وتصرفاته".

قرار المحمة بشأن أزمة الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر

يذكر أن المحمكة الاقتصادية، أصدرت قرار بإلزام الفنان محمد رمضان دفع 6 ملايين جنيه للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، بسبب الأضرار التي لحقت به نتيجة نشر رمضان صورة على متن طائرة يقودها أشرف أبو اليسر، معلقًا عليها أنها تجربة لقيادة الطائرة.